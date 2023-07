Met de fiets van Eeklo tot in Zelzate: fietssnelweg van 23 kilometer is afgewerkt

In Kaprijke werd vandaag het laatste ontbrekende stukje van de 23 kilometer lange fietssnelweg officieel ingehuldigd. "Ik ben blij dat het laatste stuk van 2,5 kilometer tussen de Wauterstraat in Kaprijke en de dorpskern van Bassevelde ook afgewerkt is", reageert Riet Gillis, gedeputeerde van de provincie (Groen) voor Mobiliteit. Vanaf vandaag geraken fietsers dus vlot van Eeklo tot in Zelzate en alle daartussen liggende dorpen.

De fietsstrook bestaat uit asfalt, is drie meter breed en heeft twee betonnen randen. De bermen zijn natuurvriendelijk ingericht en er komt een rustpunt met schuilhut ter hoogte van het kerkhof van Bassevelde. Er wordt later beslist of er nog verlichting komt.