Recordaantal Belgen met een flexi-job: binnenkort ook in het onderwijs en de apotheek?  

“Ik vraag mij ook af of het statuut in andere sectoren zo succesvol zal zijn. Werken in de zorg of in het onderwijs is veel minder laagdrempelig dan in een café. Daar zijn ook vaak op korte termijn ineens arbeidskrachten nodig op specifieke momenten in het weekend of ’s avonds. Die nood aan flexibiliteit is er veel minder in andere sectoren”, volgens Struvyen.