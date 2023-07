Fotograaf legt zeldzaam zwart reetje vast op beeld in de Vlaamse Ardennen

Een zwarte ree op beeld vastleggen is niet voor iedereen weggelegd. Het is niet alledaags om een exemplaar tegen te komen in de natuur. Jonas Vandersmissen uit Ronse - natuurfotograaf na de uren - had wel dat geluk. "Ik was onderweg met de fiets naar mijn nachtshift in Oudenaarde toen ik in de verte iets zag opduiken in het maïsveld. Ik heb altijd een camera bij om mooie natuurfoto's te maken. Het was al wat donker, dus ik wist eerst niet dat ik een zwarte ree aan het vastleggen was. Pas achteraf besefte ik hoe uitzonderlijk dit was."