17 doden bij een gaslek in Zuid-Afrika

Of het lek in verband gebracht kan worden met illegale mijnpraktijken is niet zeker, zegt de woordvoerder van de hulpdiensten. Illegale mijnbouw is nochtans wijdverspreid in de regio rond Johannesburg, die zeer rijk is aan goudmijnen. Het gaat vaak om migranten uit buurlanden die zich in de afgesloten mijnen wagen op zoek naar achtergebleven goud.

Vorig jaar leidden deze illegale praktijken al tot opstoten van geweld nadat 80 mannen werden beschuldigd van groepsverkrachting. Nabij een van de mijnen waren 8 vrouwen bezig met een TV reportage, toen de mannen hen hebben verkracht. De daders zouden illegale mijnwerkers zijn.