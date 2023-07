Geen Big Jump in rivier de Aa in Kasterlee en Lille net omdat waterkwaliteit te slecht is

In Tielen bij Kasterlee kan de Big Jump in de rivier de Aa zondag niet doorgaan. De sprong zou plaatsvinden aan stuw 2 tussen Gierle en Tielen, maar de waterkwaliteit van de rivier is momenteel te slecht. Door de regen van de afgelopen periode is het rioleringswater in de waterloop terechtgekomen en daardoor zit er nu een bacterie in die mogelijk schadelijk kan zijn. "Het is contradictorisch", zegt burgemeester Ward Kennes (CD&V).