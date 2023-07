Genkse turnclub schittert op internationaal turnfestival in Italië

"Het is de derde keer dat we deelnemen aan het Internationaal Turnfestival", vertelt coach Bérénice in Radio2 Middag in Limburg. "In 2008 en 2012 hebben we ook al eens deelgenomen. Dat was zo een positieve ervaring dat dat nog eens op onze to-dolijst stond. Het is een hele eer dat we hier mogen staan, want de plaatsen zijn altijd beperkt bij de inschrijvingen."