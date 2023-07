Gouverneur berispt burgemeester Hechtel-Eksel voor aanpak bij verkoop autogarage

Het gemeentebestuur wou van de Honda-garage op de Kamperbaan in Hechtel-Eksel eerst een onthaalpunt voor natuurdomein In den Brand van maken, maar zag eind vorig jaar af van die plannen. Het besloot in de plaats het gebouw te verkopen. Maar tijdens de zoektocht naar een nieuwe eigenaar heeft burgemeester Dalemans zelf beslist dat de garagist voorlopig in het pand kon blijven. Een foute zet volgens de gouverneur, want enkel de gemeenteraad is bevoegd om bijkomende verkoopsvoorwaarden op te leggen. De uitspraak van de gouverneur kwam er na een klacht van oppositieraadslid Raf Truyens (CD&V).