Hogeschool Odisee en Arteveldehogeschool gaan samenwerking aan

Met die expertise bedoelt Legrand bijvoorbeeld de toenemende digitalisering, onder meer door AI-tools. "Er zijn meer verwachtingen daarover in het hoger onderwijs, niet alleen in STEM-opleidingen, ook in andere opleidingen", zegt Legrand.

"Arteveldehogeschool is sterk in lerarenopleidingen, gezondheidszorg en maatschappelijke opleidingen. Al die opleidingen worden beïnvloed door digitalisering, zoals de impact van AI. Bij Artevelde hebben we daar minder expertise over in ons opleidingsaanbod. Odisee heeft die wel en zij hebben dezelfde uitdagingen bij de rest van het opleidingsaanbod."