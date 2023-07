Illegale rave op komst in Glabbeek? Gemeente plaatst zeecontainers om situatie als Sint-Truiden te vermijden

De burgemeester wil koste wat het kost toestanden als in Sint-Truiden vermijden. Toen palmden eind april duizenden illegale ravers het oude militaire vliegveld van Brustem in om er een heel weekend lang feest te vieren, met alle gevolgen van dien. "In Sint-Truiden is het compleet uit de hand gelopen. Zulke absurde situaties wil ik in een kleine gemeente als Glabbeek absoluut vermijden. Ik wil niet dat ons kleine dorp een heel weekend gegijzeld wordt door illegale feestvierders", aldus Reekmans.