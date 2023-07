Amerikaan Gregory Porter opnieuw publiekstrekker op Gent Jazz: "Door de improvisatie is jazz een magisch genre"

Porter is een mysterieuze man. Zo draagt hij sinds een operatie altijd een hoofddeksel, dat ook zijn nek en kin grotendeels bedekt. Tegelijk heeft hij een bijzonder vrolijke uitstraling. In de hedendaagse jazzwereld is hij een grote naam: voor zijn albums "Liquid spirit" en "Take me to the alley" won Porter telkens de Grammy Award voor "best jazz vocal album". Via een remix van "Liquid spirit" door de Duitse dj en producer Claptone raakte Porter bij een breder publiek bekend.