Jouw vraag over Brussel: Waar woonde Vincent van Gogh in Brussel en hoe kwam hij er terecht?

Over Vincent van Gogh is veel geschreven, maar zijn Belgische periode en vooral zijn passage in Brussel zijn veel minder bekend. Nochtans leerde hij hier tekenen. Meer nog: hij verkocht in Brussel het eerste en enige schilderij tijdens zijn leven.

In 1890, het jaar dat hij stierf, kocht Anna Boch, zelf schilder, "Rode wijngaard" op een expositie van de Vingtistes in de hoofdstad. Het was een zeldzaam succes in het leven van de Nederlandse schilder.