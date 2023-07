Kamer zet licht op groen voor eerste Belgische waterstofwet

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) lanceerde in 2021 al een eerste federale waterstofstrategie om daar werk van te maken. De nieuwe waterstofwet voert een regelgevend kader in voor het vervoer van waterstof per pijpleiding.

Het is de bedoeling om één netbeheerder voor het vervoer van waterstof aan te duiden in ons land. Die wordt verantwoordelijk voor de vrije toegang tot het vervoersnet en voor het garanderen van de kwaliteit van de waterstof. Welke dat wordt, wordt wellicht eind dit jaar beslist.

België heeft op dit moment 600 kilometer aan pijpleidingen in het waterstofvervoersnetwerk. Dat is volgens Van der Straeten het op één na grootste ter wereld na de VS, dat 2.600 kilometer pijpleiding heeft liggen. "België is koploper in hernieuwbare waterstof", maakt de minister zich sterk. "Door waterstof nu te reguleren versterken we deze voorsprong."

Volgens de minister kan de Belgische wet ook de EU inspireren. Op dat niveau wordt immers nog onderhandeld over een Europese standaard. België kan dankzij die voorsprong ook de "waterstofpoort naar Europa" worden, zegt ze.