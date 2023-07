Kinderen Franse acteur Alain Delon dienen klacht in tegen vrouw die "misbruik maakt van zijn fragiele toestand"

Wie is Alain Delon? Delon is een van de grote namen van de Europese cinema. Hij speelde hoofdrollen in films als "Rocco e i suoi fratelli", "La piscine" en "Il gattopardo". In totaal acteerde hij in meer dan 80 films, en werkte samen met klinkende namen als Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Michelangelo Antonioni en Jean-Pierre Melville.



Met de Frans-Egyptische zangeres Dalida scoorde Delon een hit met "Paroles, Paroles". Drie jaar geleden ontving de acteur nog een ere-Gouden Palm in Cannes.