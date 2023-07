Kinderen houden klimaatmars in Halle en gooien bloemenzaadbommetjes

De hele dag zijn de kinderen van speelplein Joepie bezig met het klimaat. Ze maakten gerecycleerd papier, borden met slogans en bloemenzaadbommetjes. Vanmiddag trokken ze dan het centrum van Halle in voor een klimaatmars. “We houden onderweg een paar stops, zoals aan het stadhuis van Halle”, zegt Kerr Van Lerberghe van de speelpleinwerking Joepie. “Daar zullen we slogans op de grond schrijven zoals: ‘Vuil is vuilnisbak’ of ‘Kleine acties, grote impact’. Die slogans zullen we ook scanderen.”

Onderweg hebben de kinderen de bloemenzaadbommetjes ook achtergelaten in de groenperken van de stad, zo komen er later wildbloemen uit. “We gaan protesteren omdat we te veel afval op de grond gooien. Er komen ook te veel stoffen uit de auto en daarom wordt ons klimaat warmer en warmer”, zegt één van de kinderen.