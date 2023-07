Lago Brugge zoekt eigenaar van trouwring met gravering "Carlos aan Agnes"

De ring werd op 29 juni uit het water gehaald in het zwembad in Brugge. Op de gouden trouwring staan de woorden "Carlos aan Agnes" gegraveerd. "Daar staat ook te lezen dat het koppel in het huwelijk is getreden op 28 juni 1956. We hebben de ring dus bijna exact op dezelfde dag gevonden, maar dan zoveel jaren later", zegt Bart Dupont, centrummanager van Lago Brugge.

Om de eigenaar terug te vinden, heeft Lago Brugge een oproep gelanceerd op hun Facebookpagina. "Laten we samenwerken en een kettingreactie van delen creëren om deze ring terug te brengen waar hij thuishoort", klinkt het in de oproep. Wie de eigenaar van de ring kent, kan contact opnemen met Lago Brugge. "Een trouwring ligt nauw aan het hart. Het zou fijn zijn dat we de ring kunnen teruggeven aan de eigenaar", zegt Dupont.