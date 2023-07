Leefdaal begint met "Dorpsraad van Wijzen"

Leefdaal krijgt een “Dorpsraad van Wijzen”, stelt de gemeente in een persbericht: "Er is de voorbije jaren veel veranderd in de gemeente. Graag geven we mensen de kans om suggesties te doen, verzuchtingen te delen en mee richting te geven aan het beleid.”



Alle inwoners van Leefdaal mogen zich kandidaat stellen voor de Dorpsraad. “Maar we zijn in eerste instantie op zoek naar sleutelfiguren uit het school-, middenstands-en verenigingsleven."

De Dorpsraad zal 4 tot 6 keer per jaar samenkomen : "Het centrum van Leefdaal ondergaat op dit moment een metamorfose. We zijn een nieuwe school en een nieuwe zaal voor verenigingen aan het bouwen. Het is belangrijk dat we blijven luisteren naar wat er leeft bij de bevolking."