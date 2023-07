Leuven gaat straten scannen met lasers om beschadigingen aan wegdek sneller op te sporen

"We gebruiken een sensor die 30.000 laserstralen tegelijk projecteert op het wegdek. Dat geeft op zijn beurt 3D-prenten terug om het wegennet in kaart te brengen", legt Filip Geuens, CEO van Xenomatix uit. "Op die kaart duiden we dan de beschadigingen in het wegdek, zoals putten en scheuren, aan met punten. Die technologie hebben we zelf ontwikkeld en is uniek in de wereld."