NMBS stelt perceel grond te koop waarop gemeente Maldegem park heeft ingericht

Maldegem had de situatie niet zien aankomen en zit nu zeer verveeld met de situatie. " Eigenlijk kunnen we alleen maar zelf bieden en het perceel zelf aankopen, maar daar is nog niets over beslist. Volgende week bij het volgende schepencollege gaan we de zaak nog es bespreken. We hadden dat niet ingecalculeerd en de aankoop zou al vlug 100.000 euro kosten. Dus, we moeten daar nog eens over nadenken en alles in het college bespreken en bekijken. Ondertussen hebben we ook al enkele extra kosten gemaakt, dus dat wordt zoeken naar een goeie oplossing", zegt de burgemeester nog.