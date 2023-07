Man uit Tremelo berooft zijn eigen moeder voor 1 miljoen euro 

Toen zijn halfbroer stierf, keerde de man na twintig jaar terug naar zijn moeder. De halfbroer had veel geld nagelaten aan de moeder. De man overtuigde zijn moeder om hem volmacht te geven op haar rekeningen. Hij ging het geld zogezegd beleggen om haar spaargeld te vergroten. Tussen april en november 2016 schreef hij al het spaargeld van zijn moeder over naar zichzelf. Het grootste deel van de 1,1 miljoen euro stak hij in zijn vennootschap en investeerde hij in zijn zaak. Met de andere 485.000 euro kocht hij een bouwgrond en een nieuwe Mercedes.