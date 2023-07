Mechelen past bereikbaarheid openbaar vervoer aan in binnenstad na aantal klachten

Vanaf zaterdag zou de binnenstad van Mechelen makkelijker bereikbaar moeten zijn met het openbaar vervoer. In de stad was er heel wat onvrede over de omleidingen van het openbaar vervoer, door werken in de Frederik de Merode- en de Keizerstraat. Sommige haltes in de binnenstad waren moeilijk bereikbaar, zeker voor senioren en minder mobiele mensen. Daar kwamen heel wat klachen over binnen.