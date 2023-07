Mysteries van Vlaanderen: ligt er een Minerva begraven in de tuin van Rik in Putte? (deel 2)

Luk heeft maar liefst 4 Minerva's in de garage staan. Een ervan is de Minerva M4 cabrio. "Het is een unieke auto. Er zijn maar 12 stuks van gemaakt zijn en dit is de enige die teruggevonden is." De reden waarom Luk zo zot is van Minerva's is omdat zijn grootmoeder wellicht een van de eerste vrouwelijke chauffeurs van Oost-Vlaanderen was. Het zit dus in de genen. Hij is fier dat het een Belgische auto is, zelfs Antwerpse kunst.

Een tweede Minerva is van 1925, een AC. "In deze auto kan je met 6 personen zitten. Dit model was het summum qua luxe en techniek. Er zat zelfs een telefoon: daarmee kon de chauffeur met de mensen achterin de Minerva praten. De eerste eigenaar was de Warner Bros Company. In deze auto zijn misschien wel bekende diva's en filmsterren naar Hollywood gevoerd."

Daarnaast staat er nog een AC uit 1924 in de garage, een tweezit met in de koffer een bankje dat opklapt waar kinderen kunnen zitten. "Dat werd ook wel het schoonmoederszitje genoemd." Het vierde exemplaar is een wrak dat Luk bijhoudt voor de onderdelen. Beluister de reportage waarin Sam dit allemaal te weten komt van Luk.