Nieuw circulatieplan en herinrichting moeten Affligemse dorpskernen veiliger maken

Om te beginnen krijgt de dorpskern van de Affligemse deelgemeente Hekelgem een grondige herinrichting. "In het centrum van Hekelgem ligt onder meer een school en een rusthuis waar we rekening mee moeten houden", legt schepen van Openbare Werken, Tim Herzeel (Open VLD) uit. "Daarom gaan we volwaardige voet- en fietspaden aanleggen, de zichtbaarheid van het verkeer verhogen, en gaan we voor extra parkeerplaatsen zorgen. Die werkzaamheden zouden in het begin van 2024 van start gaan, en tegen de zomer klaar moeten zijn."