Nieuw vervoersplan De Lijn: "Nog nooit zo weinig mensen tevreden over openbaar vervoer"

"Laat ons zeggen: we zijn gestart en we gaan het evalueren en bijsturen op basis van de opmerkingen die er komen", geeft Ann Schoubs toe. "Het is niet de bedoeling dat dit in beton gebeiteld is en dat alles zo blijft."

Want die opmerkingen van het publiek zijn er wel duidelijk. In de vervoersregio Brugge bijvoorbeeld zijn de meeste buslijnen nu al hertekend en zijn veel bushaltes afgeschaft. Een aantal deelgemeenten in het noorden van Brugge worden ook minder bediend. "Het is zelfs zo dat de stad Brugge intussen een eigen buslijn inlegt om de gaten te vullen die De Lijn laat liggen", klaagt Vlaams Parlementslid Jos D'Haese (PVDA). "Dat vind ik toch wel een bizarre manier van werken."