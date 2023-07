OceanGate schort alle activiteiten op na dodelijke implosie van onderzeeër Titan

De Titan, een duikboot van zowat 6,5 meter lang, raakte op 18 juni vermist toen hij afdaalde richting de in 1912 gezonken Titanic. Nog geen 2 uur na vertrek was het contact verloren gegaan. Pas later, na een dagenlange zoek- en reddingsactie, bleek dat er een implosie had plaatsgevonden. Waarom het vaartuig bezweek onder de hoge druk diep in de oceaan, is niet bekend.