Oppompverbod in West-Vlaanderen breidt uit met drie plaatsen: "Waterpeil zit onder alarmwaarde"

Het oppompverbod in West-Vlaanderen breidt vanaf morgen uit met drie plaatsen: de Blankaart, Kerkebeek en Poekebeek. Dat heeft de provincie beslist, omdat het waterpeil onder de alarmwaarde zit. In juni is ook al bekend gemaakt dat er een verbod geldt in de regio rond de Rivierbeek, de Heulebeek en de Kemmelbeek.