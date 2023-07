Oproep om in klederdracht van 1920 naar Poelkapelle te komen, gemeente bootst historische foto monument Guynemer na

De inhuldiging van het monument is om 15 uur, de historische foto zal om 16 uur worden genomen. Wat moeten de mensen aantrekken? "Op de affiche van toen staan een pak mensen. Militairen, een pastoor, ruiters te paard. Een aantal kostuums zullen we huren. Maar op de foto staat vooral heel veel publiek. We roepen iedereen op om in klederdracht uit de jaren 1920 naar het monument te komen. Voor de mannen kan dat een hoed of pet zijn, voor de dames een mooi kleedje uit grootmoeders tijd."

Fotoclub So-Iso neemt de foto, samen met een regisseur. "We vragen ook aan de mensen die rond het standbeeld wonen om Belgische of Franse vlaggen uit te hangen aan hun raam of balkon. Elke deelnemer aan de retrofoto ontvangt een digitaal beeld als souvenir", aldus nog Laurent Hoornaert.