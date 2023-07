"Tiener die acht jaar vermist was, keerde gewoon terug naar huis dag na vermissing", meldt politie Houston

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de jongeman nooit echt vermist was. Hij werd als vermist opgegeven in 2015, maar een dag later keerde hij terug naar huis.



De politie wil nog geen verdere verklaringen geven omdat het onderzoek nog volop aan de gang is. Wel is duidelijk dat de politie jarenlang om de tuin is geleid door de jongeman en zijn moeder. De moeder gaf de speurders valse namen op en daardoor is de jongen nooit gevonden.

Woensdag zijn de moeder en de zoon urenlang ondervraagd door de politie. Het is nog niet duidelijk of de zoon wordt beschouwd als een slachtoffer of een verdachte in de opmerkelijke zaak.