Politiechef Tel Aviv stapt op na politieke druk om demonstranten hard aan te pakken

Waarom protesteren de Israëli's?

Na zijn herverkiezing kondigde premier Benjamin Netanyahu plannen aan om het Israëlische Hooggerechtshof te hervormen en meer beslissingsmacht aan politici te geven. Op die manier zou de Knesset, het parlement, de macht hebben om wetten door te voeren die het Hof als illegaal bestempelt.

Critici beschouwen de hervorming als het einde van de scheiding der machten in Israël, wat essentieel is voor een democratische staat. De rechterlijke macht zou in essentie worden herleid tot een symbolisch orgaan, terwijl de macht van Netanyahu en zijn regering buitensporig zou groeien.

Al sinds begin dit jaar komen in het hele land mensen op straat om tegen de hervorming te protesteren. Premier Netanyahu heeft daardoor zijn plannen uitgesteld, maar wil ze nog steeds doorvoeren. Een exacte datum om het voorstel in een wet te gieten, is nog niet bekend.