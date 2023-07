Politiezone Gavers schenkt kogelwerende vesten aan Oekraïne: "Bij ons technisch afgeschreven, maar nog perfect bruikbaar"

Afgelopen vrijdag kreeg de politiezone Gavers twee medewerkers van de Oekraïense ambassade over de vloer die de twaalf vesten in ontvangst namen. Onze wetgeving zegt dat onze politiezones kogelwerende vesten maar tien jaar mogen gebruiken. "Om de veiligheid en het welzijn te garanderen, moeten de kogelwerende vesten om de tien jaar vervangen worden. De vesten zijn dus niet kapot. En juist omdat ze nog bruikbaar zijn, wilden we ze niet vernietigen, maar schenken we ze aan Oekraïne", klinkt het bij Dalle.

De twee Oekraïense medewerkers hadden het bij de overhandiging ook over de slechte situatie in Oekraïne. "Het ging over schrijnende toestanden. Zo vertelden ze over gezinnen en vrienden van hen die waren gestorven. Ze hadden het ook over de grote nood aan bescherming voor mensen op de tweede lijn. Dan gaat het over soldaten die niet aan de frontlinie vechten of verslaggevers en burgers. Onze vesten zijn dan ook bedoeld voor deze mensen", zegt Dalle.