Eindmeet terreurproces in zicht: "Zelfs Salah Abdeslam moet niet veroordeeld worden voor wat hij niet gedaan heeft"

Het is vooral uitkijken naar het laatste woord van de beschuldigden, dat vermoedelijk voor de late namiddag is. Al denken de advocaten van de slachtoffers niet dat er nog veel nieuws gezegd gaat worden. "We moeten realistisch zijn, er zijn weinig verwachtingen", zegt Sanne De Clerck, advocate van slachtoffervereniging V-Europe. "We staan er met open blik in, maar de interactie met de slachtoffers is heel beperkt geweest. Al is het nooit te laat om oprecht spijt te betuigen."