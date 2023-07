 Start-up maakt tegels van maïsafval bij maatwerkbedrijf in Mortsel

Trividend Provincie Antwerpen geeft sinds 2017 geeft renteloze leningen aan sociale en circulaire ondernemers. Ze kunnen tot 50.000 euro krijgen, wanneer ze werk geven aan mensen die moeilijk aan werk geraken of ecologische duurzame activiteiten ontwikkelen. Circular Matters is nu het tiende bedrijf dat zo'n lening krijgt. Het maakt tegels van de binnenzijde van maïskolven en ander biologisch afvalmateriaal. Dat gebeurt met groene stroom. De tegels worden gemaakt bij maatwerkbedrijf De Brug in Mortsel.