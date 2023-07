Zonen van Aretha Franklin ruziën tot in de rechtbank: welke handgeschreven nota is haar testament?

In de nota's van 2010 wordt Tedd White jr (59), Aretha's derde zoon, aangeduid als beheerder. Edward (66) en Kecalf (53) Franklin, haar tweede en vierde zoon, zouden eerst "zakelijk onderricht" moeten krijgen en een "certificaat of diploma" moeten hebben om iets te krijgen uit de nalatenschap.

In de nota's van 2014 daarentegen is Tedd White jr. niet langer beheerder, maar wel Kecalf. Er is ook geen sprake meer van "zakelijk onderricht". Kecalf en zijn familie zouden volgens dat document het beheer over het landgoed in Bloomfield Hills, in Detroit, krijgen. Ten tijde van Franklins overlijden werd dat geschat op 1,1 miljoen dollar, vandaag is het veel meer waard.

Ook haar oudste zoon Clarence (68) wordt vermeld. Aretha Franklin schreef in beide versies dat er voor Clarence speciale regelingen zijn omdat hij bepaalde noden heeft. Wat die noden zijn is niet duidelijk. Over Clarence, die Aretha al kreeg op haar 12e, is nooit veel bekend geraakt.