Rijkevorsel voert alcoholverbod in na problemen binnen Roemeense gemeenschap: "Vechtpartijen met 50 man"

In Rijkevorsel krijg je vanaf vandaag een GAS-boete als je alcohol drinkt in de publieke ruimte. Dat verbod gold al 's nachts, maar is na een bijzondere gemeenteraad ook uitgebreid naar de uren overdag. De burgemeester verwijst naar de toenemende spanning met Roemenen die in Rijkevorsel verblijven als seizoensarbeider.

"Onze inwoners klagen over openbare dronkenschap, vandalisme, verbaal en fysiek geweld. Vaak begint het met overmatig drinken", zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) aan Radio 2. "Vorig jaar hadden we hier nog een vechtpartij met 50 man. Steeds vaker komen er ook Roemenen die hier niet wonen naar Rijkevorsel om amok te maken. Dat willen we tegenhouden." Vorig jaar nog sloot Cuylaerts een Roemeens café in Rijkevorsel na aanhoudende overlast.