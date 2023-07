Klimparcours in Rijmenam blijft hele zomer dicht door buur die klaagt over spelende kinderen: "Financiële ramp"

"In eerste aanleg kreeg de man gelijk omdat onze omgevingsvergunning niet in orde was", zegt Abdou. "Wij zijn in beroep gegaan want we hebben intussen de juiste vergunning verkregen van Vlaanderen. In maart is de zaak in beroep al eens uitgesteld omdat de rechter ziek was. Net voor de zomervakantie is de zaak opnieuw uitgesteld. Onze buurman is namelijk ook bij de provincie in beroep gegaan tegen de nieuwe omgevingsvergunning, met alle gevolgen van dien."

Die gevolgen zijn vooral financieel erg zwaar voor Speeldomein Weyneshof. "Op dit moment vinden er bij ons speelpleinen en zomerkampen plaats voor zo'n 250 kinderen uit Bonheiden, Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Die inkomsten zijn broodnodig. Door het wegvallen van het klimparcours moeten we onze reserves aanspreken. Het is cruciaal voor ons voortbestaan dat het snel weer open kan gaan", besluit Abdou.