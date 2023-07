Groot spandoek op dak supporterscafé van Jasper Philipsen in Itegem: "Die spanning is niet te beschrijven"

Maar hoe komt het nu dat een wielrenner uit Ham een supporterscafé in Itegem heeft? "Zes jaar geleden is de vader van Jasper iets komen drinken en zo is de bal aan het rollen gegaan. Een jaar later is de supportersclub van Philipsen afgekomen, toen de Heistse Pijl voorbij het café passeerde. We hebben hen goed opgevangen en sindsdien zijn we vertrokken. Zijn vader komt hier elke week iets drinken en ook Jasper komt soms langs."