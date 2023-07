Testament van Berlusconi is openbaar gemaakt: wie krijgt wat?

Opvallend is dat hij datzelfde bedrag ook toekende aan zijn laatste partner, Marta Fascina in een derde document dat dateert van 19 januari 2022. Op die dag werd hij opgenomen in het San Raffaele ziekenhuis in Milaan.



Ook een goede vriend van Berlusconi werd vermeld in dat laatste document. De controversiële figuur Marcello Dell'Utri krijgt 30 miljoen euro en is daarmee de enige persoon buiten de familiekring. Dell'Utri werd in 2014 schuldig bevonden voor het optreden als tussenpersoon voor de Siciliaanse maffia en Milaanse zakenelites. Hij ontkende dat. Aan de Italiaanse pers liet hij weten dat hij ontroerd was door de gift en het beschouwde als een teken van "de grootsheid van de man".