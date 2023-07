Thomas More in Geel organiseert opnieuw cursus over kweken en verwerken van insecten

Dit najaar zal de Thomas Morehogeschool in Geel opnieuw een cursus geven over het kweken en het verwerken van insecten, nadat de eerste twee opleidingen een succes waren. "Na een eerste succesvolle editie, wilden we dit najaar een tweede opleiding geven. De wachtlijst was onmiddellijk volzet, waardoor we dit voorjaar al een tweede cursus konden geven en nu een derde zullen organiseren", zegt onderzoeker van Thomas More, Isabelle Noyens. Er kunnen maximaal 16 mensen deelnemen.