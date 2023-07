Tijdelijk geen Regenboogbrug over vijvers in Waregem door renovatie

66 jaar later is de brug aan vernieuwing toe en de eerste stap in de renovatie is het verwijderen van het brugdek. "Dat was een moeilijke onderneming. Gelukkig zijn de pijlers in het water geen centimeter verplaatst", reageert schepen van Openbare Werken Philip Himpe (CD&V). "In augustus gaat de aannemer de twee hoofdeinden afwerken en vanaf september kunnen we dan de nieuwe brug aanleggen."