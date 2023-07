Turkse Koerd veroordeeld in Zweden voor afpersing en financieren van Koerdische PKK

In Zweden is een maand geleden ook een nieuwe wet van kracht geworden, die lid zijn van een terroristische organisatie strafbaar maakt. Die wet werd gezien als een "geste" voor Turkije, die de toetreding tot de NAVO voor Zweden een stap dichterbij moest brengen. Het is nu de eerste keer dat die nieuwe wet is toegepast in een zaak die over de PKK gaat.