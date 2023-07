Twee Oost-Vlaamse vleesbedrijven gaan fuseren: "Nodig om de concurrentie aan te kunnen"

Familiebedrijven Antonio, beter bekend als Breydel, en Tradelio, bekend van de Beauvoorder paté, gaan hun krachten bundelen. Het nieuwe fusiebedrijf wil zich verder onderscheiden in de productie van fijne vleeswaren en vooral inzetten op lokaal en duurzaam ondernemen. Laurent Vanden Borre (Tradelio) en Ivan De Keyser (Antonio) geven hun zaak in handen van Peter Hostens, de nieuwe zaakvoerder. "We willen in de toekomst samen focussen op lokale producten en een korte keten-productie, want er zijn steeds meer buitenlandse spelers in de vleessector. Het ambachtelijk karakter van onze Belgische merken willen we beschermen", zegt Hosten. "Onze producten behouden dezelfde kwaliteit. De consument zal eigenlijk geen verschil opmerken", garandeert Hostens.