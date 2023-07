BEKIJK - United Dance, voor mensen met Downsyndroom, viert 5-jarig bestaan in Paleis op de Meir in Antwerpen

United Dance is een organisatie die dansstages, workshops en voorstellingen maakt, met en voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met het Downsyndroom. Ze doen dat onder meer in de balletschool van de opera van Parijs, en in het New York City Center. Maar het is hier in Antwerpen dat de Antwerpse professionele danser Boris Richir United Dance heeft opgericht. Dat was 5 jaar geleden. Voor die bijzondere verjaardag nemen ze deze week hun intrek in het Paleis op de Meir. Daar doen 14 kinderen en jongeren met het syndroom van Down mee aan de feeststage.