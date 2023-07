UNIZO Oost-Vlaanderen gaat KMO's opleiden om duurzamer te werken

"Een kleinschalig voorbeeld is een bedrijf dat glas in lood ramen maakt van afgedankte stukjes bouwafval of een KMO die nieuwe tassen maakt uit oude kleding", illustreert Van Ootegem. "Het kan ook een brouwerij zijn die afval uit het brouwproces ('draf') verkoopt aan een ander bedrijf om er veevoeder van te maken. Of je laat die draf persen tot platen waar je dan weer meubels kan van maken."

UNIZO ziet de kringloopeconomie heel ruim: "Het kan ook om een nieuw businessmodel gaan. Zoals de bekende huurfietsen. Voor een vast bedrag per maand staat er altijd een tiptop fiets voor je klaar."