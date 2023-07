Verbod voor landbouwers om water uit grachten te halen wordt uitgebreid naar 42 waterlopen in Oost-Vlaanderen

Landbouwers mogen op 42 plaatsen in Oost-Vlaanderen geen water uit beken halen om hun gronden te besproeien. Enkele weken geleden was dat maar op 23 plaatsen verboden. In 22 van de 139 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 20 waterlopen is die drempel bereikt of zal die binnenkort bereikt worden.

Aangezien er de komende dagen en weken niet veel neerslag wordt voorspeld, gaat het verbod morgen al in. Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld voor de brandweer, die mag wel water oppompen als het zou nodig zijn. Voor het drinkwater zijn er geen maatregelen omdat er nog voldoende voorraad is voor iedereen. Maar "zuinig zijn met drinkwater is altijd een goede zaak", reageert gouverneur Carina Van Cauter.

Alle droogtemaatregelen zijn te vinden op de website van de Vlaamse overheid.