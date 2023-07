Vernieuwde kanaalkom Hasselt officieel ingehuldigd

Enkele buurtbewoners en passanten zijn alvast positief over de afgewerkte kanaalkom. "Ze hebben dat prachtig gedaan", vertelt een bewoner. "Ik zit hier rustig mijn krant te lezen en dit is er de perfecte plek voor." Een vrouw uit Ham, die op bezoek is in de stad, is het daar mee eens. "Ik heb mijn wagen geparkeerd in Parking Blauwe Boulevard en dat is heel gemakkelijk. Mijn echtgenoot en ik komen shoppen in Hasselt." En of ze ook gaan winkelen in Quartier Bleu? "Die kans zit er wel in, ja."

De werken aan de kanaalkom zijn op het einde van vorige zomer gestart. De stad Hasselt investeerde 4,5 miljoen euro in het project. De Vlaamse Waterweg heeft dan weer 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in de verlaging van de kade.