Vishal herrijst op Vismarkt in Leuven

Ook op de Vismarkt waar de Dj's spelen geldt een geluidsbegrenzing van 95 DB. "Het geluid wordt overal in de gaten gehouden en als de geluidsnorm wordt overschreden, volgt een sanctie. Dat geldt trouwens ook voor de jeugdhuizen en cafés in Leuven. Ook voor de Dj-sets in de Vishal op de Vismarkt maken we geen uitzondering. Het publiek zal daar ook wat dichter bij elkaar staan en het geluid is deels van boven naar beneden gericht. Ook het sluitingsuur van 01.00u wordt behouden. We zitten in een historische stad waar ook veel mensen wonen, het moet ook leefbaar blijven voor iedereen", besluit schepen voor evenementen Bert Cornillie (Vooruit)