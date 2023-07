Voorlopig geen slingerremmers in Koningshooikt om sluipverkeer tegen te gaan

De stad Lier had in april al beloofd dat er acht slingerremmers zouden komen in de straat Tallaart in Koningshooikt, maar dat plan gaat dus voorlopig niet door. De overrijdbare verkeersdrempels moesten de snelheid van het verkeer op de sluipweg tussen de Aarschotsesteenweg en de Waversesteenweg beperken. "Het is een oude landbouwweg die al heel lang in gebruik is, maar niet is uitgerust om veel doorgaand verkeer te slikken", zegt Bert Wollants (N-VA), schepen voor Mobiliteit. "Via de slingerremmers zouden ook fietsers en voetgangers veilig de straat kunnen nemen."