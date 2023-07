Waar is Wagnerleider Prigozjin? Niet in Wit-Rusland, zegt president Loekasjenko

Nu zegt Loekasjenko dat Prigozjin toch niet in Wit-Rusland is. Het is niet duidelijk hoe lang hij er effectief geweest is. De dag voor de aankondiging van Loekasjenko was Prigozjins privévliegtuig wel getraceerd boven de Minsk, maar daarna vloog het nog een paar keer heen en weer tussen de Wit-Russische hoofdstad en Moskou en Sint-Petersburg. De Wit-Russische president zegt nu dat de Wagnerleider in Sint-Petersburg is, of zelfs in Moskou: "Waar hij vanmorgen is? Misschien is hij vanmorgen wel naar Moskou vertrokken", aldus een cryptische Loekasjenko.