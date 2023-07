Sint-Niklaas vernieuwt wandeling Tom Lanoye ter ere van 65ste verjaardag

Ook al woont Lanoye al lang niet meer in Sint-Niklaas, toch komt hij regelmatig nog eens terug. Heel wat plekken zijn voor de schrijver zeer belangrijk. Zo is de schrijver zeer emotioneel verbonden met de Paterskerk in het centrum. "Het was de kerk waar ik mijn plechtige communie heb gedaan, maar ook waar ik afscheid moest nemen van drie belangrijke personen in mijn leven: mijn broer, mijn vader en mijn moeder", vertelt Lanoye. "Het blijft een zeer bijzondere plek voor mij."