Aantal zelfdodingen in Vlaanderen daalt naar 913, maar de groep jonge vrouwen baart extra zorgen

Minister Crevits over de cijfers: "Het aantal zelfdodingen is gedaald, zelfs met een derde sinds het jaar 2000. Dat is goed nieuws, maar we blijven in Vlaanderen een regio met hoge cijfers. Zeker de groep vrouwen jonger dan 30 baart ons extra zorgen, want daar zien we - in tegenstelling tot andere groepen - een stijging."