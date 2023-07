Psychiatrisch centrum in Duffel doorbreekt taboes met gratis zomerfestival

Door het festival open te stellen voor iedereen, probeert het ziekenhuis het taboe rond geestelijke gezondheid te doorbreken. "Of je nu patiënt of buurtbewoner bent, je komt hier eigenlijk zonder label aan", zegt communicatieverantwoordelijke van UPC Duffel, Jasper Delanoy. Ook doorheen het jaar is het centrum toegankelijk voor iedereen. "De bedoeling is dat iedereen ziet dat een psychiatrisch ziekenhuis geen angstaanjagende plek is, maar dat het een zeer rustgevende omgeving is."